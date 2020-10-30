Электронные ПТС, полеты в Японию и новые пособия: как изменится жизнь россиян в ноябре

В Государственной Думе РФ представили перечень изменений в законодательстве в ноябре. В первую очередь, расширится список регионов, в которых можно будет оформить ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» - раньше оно функционировало только в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Отмечается, использовать приложение можно только если в аварии участвовали два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших.

Также в ноябре перестанут выдавать паспорт транспортного средства в бумажном виде. Теперь вся информация будет храниться в электронном. Отмечается, что ранее выданные бумажные ПТС не утратят силы, однако их можно будет поменять на электронные.

С 1 ноября возобновятся регулярные авиарейсы между Владивостоком и Токио, а с 5 ноября сообщение с Японией возобновится и в Москве.

Начиная с ноября, россиянам не придется предоставлять сведения об алиментах для оформления выплаты на детей от трех до семи лет. Госорганы будут получать эту информацию самостоятельно - через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Будут продлены правила беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов. Данное правило изначально действовало с 1 апреля по 1 октября 2020 года, однако оно продолжит действовать с 7 ноября.

Будет введен экспериментальный правовой режим для предпринимателей, предполагающий частичный или полный отказ от обязательных требований или необходимости получения разрешений. Компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут протестировать этот режим без риска нарушить законодательство - в случае успеха они могут выйти с этим режимом на рынок.

Также с ноября крупные сайты-агрегаторы, чья годовая выручка составляет более 40 миллионов рублей, будут обязаны принимать к оплате карты «Мир». При этом будет постепенно снижаться порог выручки - с 1 марта 2021 года данное правило начнет действовать и на сайты с выручкой более 30 миллионов рублей, а с 1 июля - с выручкой более 20 миллионов рублей.