Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Электронные ПТС, полеты в Японию и новые пособия: как изменится жизнь россиян в ноябре

Алексей Курильченко
03:25 30.10.2020
Также в стране введут новые правила оформления ДТП и экспериментальные правовые режимы для предпринимателей.
Электронные ПТС, полеты в Японию и новые пособия: как изменится жизнь россиян в ноябре
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Государственной Думе РФ представили перечень изменений в законодательстве в ноябре. В первую очередь, расширится список регионов, в которых можно будет оформить ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» - раньше оно функционировало только в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Отмечается, использовать приложение можно только если в аварии участвовали два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших.

Также в ноябре перестанут выдавать паспорт транспортного средства в бумажном виде. Теперь вся информация будет храниться в электронном. Отмечается, что ранее выданные бумажные ПТС не утратят силы, однако их можно будет поменять на электронные.

С 1 ноября возобновятся регулярные авиарейсы между Владивостоком и Токио, а с 5 ноября сообщение с Японией возобновится и в Москве.

Начиная с ноября, россиянам не придется предоставлять сведения об алиментах для оформления выплаты на детей от трех до семи лет. Госорганы будут получать эту информацию самостоятельно - через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Будут продлены правила беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов. Данное правило изначально действовало с 1 апреля по 1 октября 2020 года, однако оно продолжит действовать с 7 ноября.

Будет введен экспериментальный правовой режим для предпринимателей, предполагающий частичный или полный отказ от обязательных требований или необходимости получения разрешений. Компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут протестировать этот режим без риска нарушить законодательство - в случае успеха они могут выйти с этим режимом на рынок.

Также с ноября крупные сайты-агрегаторы, чья годовая выручка составляет более 40 миллионов рублей, будут обязаны принимать к оплате карты «Мир». При этом будет постепенно снижаться порог выручки - с 1 марта 2021 года данное правило начнет действовать и на сайты с выручкой более 30 миллионов рублей, а с 1 июля - с выручкой более 20 миллионов рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:43 В стране и мире
Видео
Правильная маска: эксперты рассказали о способах обезопасить себя от коронавируса
02:35 В стране и мире
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи
01:47 В стране и мире
Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе
23:46 В стране и мире
Адвоката экс-полицейского по «делу Голунова» лишили статуса
22:14 В стране и мире
Видео
«Грандиозная манипуляция»: политолог о событиях во Франции
Популярное
Популярное
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Портрет в мундире и пачки денег: ФСБ показала видео обысков в доме экс-главы Челябинска
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
«Треугольный НЛО» сняли на видео в США
Астрономы впервые исследовали атмосферу «невозможной планеты»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.