«Я не политик»: Трамп рассказал, в чем видит свою миссию у власти

Действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не идентифицирует себя как политика. Соответствующее высказывание было опубликовано им на официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

«Мои заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона, потому что я не политик», - указал американский лидер.

Президент также объяснил тот факт, что он не всегда следует порядкам и правилам «вашингтонского истеблишмента», своей миссией – бороться за избирателей сильнее, чем кто-либо делал это до него.

Ранее сообщалось, что в преддверии одного из выступлений Дональда Трампа в штате Аризона американским истребителем был перехвачен самолет, проникнувший в перекрытое для обеспечения защиты президента воздушное пространство.