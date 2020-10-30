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Правильная маска: эксперты рассказали о способах обезопасить себя от коронавируса

Алексей Курильченко
Диана Сирази
02:43 30.10.2020
Россиян предостерегли от покупки несертифицированных антисептиков и масок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

На фоне пандемии коронавируса в России продолжается рост потребления средств индивидуальной защиты – масок, перчаток и антисептиков. Производство справляется с наплывом покупателей, однако вместе с тем участились и случаи мошенничества и производства некачественных СИЗ. В Казани полиция ликвидировала подпольный цех, где изъяли 9 тонн самодельного раствора - вместо обеззараживания он вызывал аллергию.

«Необходимая для противодействия пандемии продукция также должна быть защищена от недобросовестных игроков рынка. Важным элементом профилактики являются дезинфицирующие средства» - сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По словам министра, спрос на антисептики в 2020 году вырос более чем в 50 раз - столь взрывное потребление повлекло активность недобросовестных предпринимателей, которые распространяют продукцию, не имеющую государственной регистрации, или несоответствующего состава.

Эксперт по фармацевтической безопасности Владимир Аникеев рассказал «Звезде» о способах проверить качество средства защиты. Например, при выборе одноразовой маски следует отдать предпочтение трехслойным – они обеспечивают более высокую степень защиты. Для проверки качества маски эксперт предложил попытаться задуть горящую свечу. В качественной маске это сделать затруднительно, отметил эксперт.

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