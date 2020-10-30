Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи

Трещина, образовавшаяся в корпусе российского модуля МКС, могла появиться из-за внешнего воздействия. Такой вывод сделали члены экипажа станции и сообщили его во время переговоров с Центром управления полетами в Королеве.

О характере повреждения космонавты судили по изменениям цвета в середине трещины, а также по зафиксированному с помощью имеющихся на борту инструментов отсутствию глубины отверстия.

«Направление разрыва - внутрь переходной камеры», - цитирует ТАСС командира экипажа Сергея Рыжикова.

Изучение повреждения было произведено 29 октября и сопровождалось фотографированием. Трещина была измерена штангенциркулем. Длина отверстия составила 27 миллиметров.

Рыжков предложил изучить отверстие с внешней стороны Международной космической станции при следующей выходе экипажа в космос, однако в руководстве полетом эту идею посчитали трудновыполнимой.

Ранее подробности ситуации с царапиной, вызвавшей утечку воздуха в сегменте «Звезда» на МКС, рассказал вернувшийся на Землю космонавт Анатолий Иванишин.