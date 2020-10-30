В стране и мире СМИ: задержан второй человек, контактировавший с исполнителем теракта в Ницце Николай Курашкин Антитеррористическая прокуратура страны незамедлительно начала расследование по факту произошедшего инцидента. © Фото: Serge Haouzi Xinhua Globallookpress Французские правоохранители задержали второго человека, контактировавшего с исполнителем теракта в Ницце. Первого фигуранта трагического инцидента задержали утром пятницы, 30 октября. О задержании в рамках расследования дела второго фигуранта сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFMTV. Напомним, ранее мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. В результате произошедшего погибли три человека. Антитеррористическая прокуратура страны незамедлительно начала расследование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика