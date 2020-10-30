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Для детей и вдов солдат: российский ЦПВС доставил гуманитарную помощь в сирийский населенный пункт «Хамидия»

Николай Курашкин
03:00 30.10.2020
Пункт временного размещения находится на территории бывшего стадиона и состоит из множества разнокалиберных палаток и всего одного капитального здания.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил гуманитарную помощь в пункт временного размещения беженцев «Хамидия». Большая часть проживающих в нем - дети и вдовы погибших на войне солдат и ополченцев.

«Хамидия» находится всего в восьми километрах от границы с Ливаном. Через нее в соседнюю страну во время войны выехали тысячи беженцев. Но вот эти люди предпочли остаться - в надежде как можно скорее вернуться в свои дома. Пока они живут в палатках и в преддверии зимы рассчитывают только на помощь местных властей и российских военных. Сотрудники ЦПВС доставили им 220 продуктовых наборов.

«Центр находится на территории бывшего стадиона. Одно только здание капитальное, остальное - палатки», - сообщил начальник отдела российского ЦПВС Алексей Дмитриев.

По словам военнослужащего, местным жителям необходимо помочь, так как помимо грядущих заморозков палатки еще и затапливает. Иногда воды становится по колено.

Ранее российский ЦПВС в Сирии также провел гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Тартус. Населению было выдано 880 продовольственных наборов общим весом пять тонн.

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