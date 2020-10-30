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В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Алексей Курильченко
23:38 30.10.2020
Представители двух стран также встретились с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
В Женеве завершилась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
© Фото: ТРК "Звезда"

В Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

«Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана завершена, подробностей пока нет» - цитирует слова пресс-секретаря РИА Новости.

Тем временем защитник прав человека в Армении Арман Татоян обвинил Азербайджан в применении фосфорного оружия в Нагорном Карабахе. Также сообщается, что по результатам срочного расследования, проведенного омбудсменом Карабаха, в лесах при вооруженных нападениях скрывается мирное население.

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