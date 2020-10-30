В стране и мире Трамп выразил поддержку Франции в борьбе с радикальным экстремизмом Алексей Курильченко Президент США также выразил соболезнования Эммануэлю Макрону. © Фото: pixabay.com Представитель Белого Дома Джадд Дир заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп выразил лидеру Франции Эммануэлю Макрону поддержку в вопросах борьбы с «радикальным исламским экстремизмом». «Лидеры согласились, что в мире не должно быть места подобному насилию и что демократические ценности всегда будут побеждать» - сообщил Дир. По словам представителя, глава Белого Дома выразил Макрону и всем жителям Франции глубочайшие соболезнования в связи с произошедшими нападениями. Ранее во французском городе Ницца террорист напал с ножом на посетителей храма Нотр-Дам. Преступник был задержан. Полиция страны сообщила еще о нескольких готовящихся терактах – в республике введен план по противодействию терроризму. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика