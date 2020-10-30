От коронавируса в Москве умерли 55 пациентов за сутки
Статистику по развитию ситуации с коронавирусной инфекцией в столице предоставил Оперштаб.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 55 человек. У всех умерших пациентов была диагностирована пневмония, а заражение COVID-19 подтвердили положительные результаты тестов.
Соответствующую информацию сообщают в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Оперштабе также напоминают жителям города, что первые симптомы ОРВИ должны послужить причиной обращения к врачу ради своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность последствиями COVID-19, сохраняющимися у перенесших инфекцию пациентов и имеющих долгосрочных эффект.