От коронавируса в Москве умерли 55 пациентов за сутки

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 55 человек. У всех умерших пациентов была диагностирована пневмония, а заражение COVID-19 подтвердили положительные результаты тестов.

Соответствующую информацию сообщают в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Оперштабе также напоминают жителям города, что первые симптомы ОРВИ должны послужить причиной обращения к врачу ради своего здоровья и здоровья окружающих людей.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность последствиями COVID-19, сохраняющимися у перенесших инфекцию пациентов и имеющих долгосрочных эффект.