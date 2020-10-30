В стране и мире В США зафиксировано 9 миллионов случаев заражения коронавирусом Алексей Курильченко Об этом сообщили исследователи из университета Хопкинса. © Фото: Alessandro Fucarini Keystone Press Agency Globallookpress C начала пандемии COVID-19 в США зафиксировано 9 миллионов случаев заражения. Данные предоставили исследователи университета Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты. Соединенные Штаты остаются на первом месте в списке стран по количеству зараженных – всего зафиксировано 9 007 298 случаев. Число умерших среди американских пациентов превысило 229 тысяч. На данный момент во всем мире зафиксировано 45 миллионов случаев заражения COVID-19. От болезни скончалось 1 182 028 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика