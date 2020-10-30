В стране и мире Twitter отметил репортаж российского СМИ о выборах в США как вводящий в заблуждение Ирина Киселенко Администрация соцсети ограничила доступ к ретвитам и реплаям к посту. © Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress Репортаж телеканала RT о выборах в США социальная сеть Twitter отметила как вводящий в заблуждение. «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — отмечено в сообщении Twitter. В августе 2020 года администрация соцсети также обозначила аккаунт канала маркировкой, означающей «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством». Ранее Судебные приставы России завели дела о принудительном взыскании с американских соцсетей Facebook и Twitter назначенных штрафов в размере четырех миллионов рублей. Отмечается, что компании отказались локализовать данные пользователей соцсетей на территории России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика