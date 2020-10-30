В ВОЗ выразили обеспокоенность последствиями коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ обеспокоены последствиями для здоровья, которые остаются у переболевших коронавирусом.

По его словам, речь идет о кашле и затруднении дыхания, поражении органов, утомляемости. Гендиректор ВОЗ отметил, что люди могут очень долго восстанавливаться от болезни.

Он добавил, что точное число имеющих долгосрочные последствия для здоровья из-за вируса неизвестно, ВОЗ проведет дополнительные исследования, передает ТАСС.

Ранее главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов рассказал об опасности развития тромбозов у переболевших коронавирусом. По словам эксперта, данное явление связано с тем, что человек клинически выздоравливает, но вирус еще продолжает размножаться.