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На сувениры: как туристы забирают у оленей пищу в Мурманской области

Кирилл Васин
Елена Сивонен
22:35 30.10.2020
Из Мурманской области ягель вывозят едва ли не фурами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На территории, где когда-то был шикарный брусничник, настил вырвали с корнем и убрали в сотни мешков. В них – лишайник ягель, которым питаются северные олени.

Ягеля в Мурманской области пока достаточно, но его добыча в промышленных масштабах может нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме, ведь растет ягель очень медленно: на один-два миллиметра в год. На восстановление нарушенных ягельников может уйти в среднем 20-25 лет.

«Нас тут тоже уже ругали, мол, вот, ягель. Но, на самом деле, олень больше съедает ягеля, чем мы берем для бутылок», - отметила директор туристической компании Елена Лановая.

Елена Лановая, как и многие представители турбизнеса, собирает ягель на сувениры: ручная работа, не поставленная на производство, требует минимум сил и времени, но так популярна у туристов. До пандемии - у китайцев. Сейчас у гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. И каждый хочет забрать с собой частичку севера. 

«Мы ведем заготовку. Я обычно смеюсь: пока снег в спину летит, еще надо успевать. Потому что мы рассчитываем на будущий приплод. Вот этот олень, посмотрите, как настоятельно кушает. Это наш мальчишка. Ему надо очень хорошо питаться. Он у нас производитель», - отметила представитель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Лопарская» Полина Харыбина.

На питании домашних оленей экономить нельзя. Но если летом меню разнообразное: ягоды, грибы, зелень; то зимой – только ягель. А его все меньше: с каждым годом выезжать за ним приходится все дальше, сегодня - уже за 400 километров, на юг области, и там вести правильную заготовку: вдали от трасс, на болотах и просеках.

Ежедневно каждый олень может съесть до 50 килограммов ягеля. Это основной рацион питания. А еще ягель не позволяет оленям заболеть: он содержит множество противовоспалительных минеральных веществ.

Из Мурманской области ягель вывозят едва ли не фурами. Продают по всей стране: для вертикального озеленения, панно, фитокартин. Им украшают отели, рестораны, магазины. Сегодня это модно. И, в принципе, не противоречит закону.

«Мы выступили с законодательной инициативой и направили в прошлом году запрос в Минприроды России с целью установления четких норм заготовки гражданами ягеля для собственных нужд, в настоящее время такие нормы отсутствуют», - отметил заведующий сектором Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Руслан Гусак.

Нормы обещают учесть в будущем, при внесении изменений в «Лесной кодекс». Пока же, согласно правилам, заготовку ягеля нельзя вести в заповедных зонах, на особо охраняемых территориях. Но нелегальные сборщики запреты игнорируют. 

«Люди, которые срывают этот покров растительный, они же не знают, что именно они срывают. Сюда могут попасть и очень редкие виды, краснокнижные виды. А это уже уголовно наказуемо», - сказала заместитель директора по научной работе Лапландского заповедника Мария Каримова.

Нужен постоянный мониторинг и рейды. Их проводят, специалистов мало. Есть предложение – создать Институт общественных инспекторов при Минприроды, совместно с Лапландским заповедником, чтобы усилить контролирующие бригады, сохранив, таким образом, уникальную природу севера.   

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