В Ассоциации туроператоров назвали сроки открытия границ в России

Открытие границ в России для иностранных граждан планируется на март – апрель 2021 года. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью RT.

«В этом случае восстановление отрасли от последствий пандемии может заметно ускориться», - отметила Ломидзе.

Также она добавила, что с января 2021 года граждане 52 государств получат возможность приехать в Россию по электронной визе. В основном это страны Европы и Китай.

Стоит учитывать и эпидемиологическую ситуацию в мире. Для этого нужно отталкиваться от зимнего сезона, который поставит точку в решении данного вопроса.

«Мы надеемся, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки (Доминикана – примеч.ред.) появится в списке государств, разрешенных для въезда россиян, уже этой зимой», - заключила Ломидзе.

По ее словам, граждане очень ждут открытия курортов в Юго-Восточной Азии, но там перспектива пока еще не так однозначна.





«Мы надеемся, что в случае стабилизации эпидемиологической обстановки (Доминикана – примеч.ред.) появится в списке государств, разрешенных для въезда россиян, уже этой зимой», - заключила Ломидзе.

По ее словам, граждане очень ждут открытия курортов в Юго-Восточной Азии, но там перспектива пока еще не так однозначна.

Ранее были названы места для отдыха у россиян в предстоящие новогодние праздники. Самыми востребованными направлениями стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Турция и Ставрополье.