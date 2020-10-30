«Солидарность двух соседей»: Эрдоган выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования по погибшим при землетрясении в Греции.

«Я выражаю соболезнования всей Греции от своего имени и от имени турецкого народа. Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить ее раны. То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, более ценно, чем многое в жизни», - написал Эрдоган на своей странице в Twitter.

Он также заявил, что в Турции в результате землетрясения погибли минимум 12 человек, еще 438 – пострадали.

«Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий», - приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос. Его магнитуду власти Турции оценили в 6,6. Оно вызвало значительные разрушения на греческих и турецких территориях.