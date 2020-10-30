Опубликованы новые кадры смертельного ДТП на Майдане

В Киеве водитель внедорожника влетел в группу людей и протаранил несколько людей. Происшествие произошло на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве.

Новое видео инцидента опубликовала городская патрульная полиция на своей странице в Facebook.

В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.