Опубликованы новые кадры смертельного ДТП на Майдане
Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
© Видео: @kyivpatrol Facebook © Фото: kyivpatrol Facebook
В Киеве водитель внедорожника влетел в группу людей и протаранил несколько людей. Происшествие произошло на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве.
Новое видео инцидента опубликовала городская патрульная полиция на своей странице в Facebook.
В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы.