Танцы, митинги и ожидания мародерств: что происходит в США перед выборами

Штаты за считанные дни до выборов пустились в пляс: пользователи заваливают социальные сети танцами, в которых копируют движения Дональда Трампа, ставшие уже его фирменным предвыборным трюком.

Пока Интернет «зажигает» перед камерами смартфонов, оба кандидата - в жаркой Флориде. Пытаются растопить сердца избирателя.

«Знаете, что они - демократы - сейчас делают? Они обвиняют Россию. Россия принесла компьютер Хантера Байдена в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти американцы ненормальные», - сказал президент США Дональд Трамп.

От духоты на улице (а в Тампе плюс 30 градусов) люди прямо на митинге падают в обморок. Чтобы привести толпу в чувство, организаторы включают оплаченный из предвыборного фонда Трампа «дождь» – поливают людей из полицейских брандспойтов.

«У Дональда Трампа снова было мероприятие. Они распространяют не только коронавирус. Он сеет раскол и разногласия. Нам нужен президент, который объединит нас, а не разлучит», - сказал кандидат в президенты США Джозеф Байден.

Штабу Байдена за осадки платить не пришлось. Пока демократ выступал перед сторонниками, сидящими в машинах, с неба Флориды полил дождь.

Удастся ли Байдену сухим выйти из предвыборной гонки станет ясно уже после 3 ноября. Припасенный компромат - нелицеприятное содержимое жесткого диска ноутбука отпрыска Байдена – Хантера – республиканцы оставили на десерт этой кампании. В последней ложке были фото и email’ы, в которых сын пишет отцу о том, что общался голым по видеосвязи в Интернете с 14-летней девочкой, а на снимках запечатлен с самокруткой крэка. Удар не мог не сбить рост процентов одобрения кандидата от демократов – сотни тысяч досрочно проголосовавших избирателей снова отправились на участки. По законам США в целом ряде штатов американцы могут менять свой выбор и даже не раз.

Трампу портит все только короновирус. В стране уже почти 230 тысяч смертей от COVID-19 и инфекция продолжает убивать американцев. В последнюю пятницу перед выборами у кандидатов расстановка сил: 50/50. Колеблющиеся штаты каждый надеется склонить в свою сторону, и от того митинги – хоть под палящим солнцем, хоть под проливным дождем. 74-летний Трамп в эти выходные рекордно проведет 11 митингов за 48 часов. На сон в расписании штаб заверстал перерывы по два часа: спать американский президент будет в своей воздушной резиденции - на «Борту номер один», даже не снимая делового костюма и обуви.

Первая леди Мелания тоже собирается с Трампом в предвыборные гастроли. В Тампе ее речь может и не сильно повлияла на и без того разогретую толпу, но разбавила митинг.

«Мы - страна надежды, а не страна страха или слабости. И у нас есть лидер, который показывает нам это каждый божий день. Президент Трамп решает продвигать эту страну вперед», - сказала Мелания Трамп.

Восемьдесят один миллион американцев уже проголосовали досрочно в США на этих выборах. И такой досрочной явки еще не было в американской истории. По данным The New York Times, лишь 8 штатов из 50 подсчитают результаты до середины следующего дня после выборов. При этом, 22 обработку почтовых бюллетеней смогут начать не раньше чем через сутки после голосования.

То есть, 4 ноября хотя бы предварительных итогов может и не быть. И этот факт еще больше раззадоривает и без того раскаленного американского избирателя. Крупные сети супермаркетов сегодня уже заявили, что снимают сейчас с прилавков все огнестрельное оружие. Коммерсанты боятся поствыборных волнений и мародерств.