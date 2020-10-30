Космонавты просят не беспокоиться по поводу утечки воздуха с МКС

Российский космонавт-испытатель Сергей Рыжиков просит не переживать из-за утечки воздуха на МКС. Об этом он сказал на пресс-конференции в режиме онлайн, приуроченной к 20-летию постоянного пребывания экипажей на МКС.

«Очень маленькие утечки на станции есть каждый день, сейчас утечка немного больше, чем обычно», - отметил Рыжиков.

По словам космонавта, команда работает над тем, чтобы найти утечку газа и устранить ее.

Также он отметил, что станция находится в очень хорошем состоянии.

Ранее Российский космонавт Анатолий Иванишин, который вернулся с международной станции рассказал, что экипажу МКС удалось загерметизировать трещину в российском модуле «Звезда» специальной лентой.