При землетрясении в Турции погибли 12 человек

Число погибших при трагическом землетрясении в турецком Измире повысилось до 12 человек. По последним данным перед этим число равнялось четырем.

Количество раненых при этом также возросло с 321 до 419 человек. Спасательные службы безостановочно разбирают завалы на месте 12 разрушенных зданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. В своей телеграмме российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.