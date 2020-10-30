Количество пострадавших при землетрясении в Измире повысилось до 321 человека

Число раненых на западе Турции увеличилось до 321, шесть человек погибло. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

«Спасатели работают на завалах 12 разрушенных зданий», - передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее после землетрясения на острове Самос спасатели обнаружили двоих детей, мальчик и девочка были раздавлены рухнувшей на них стеной. Помочь Греции уже пообещали власти Турции, которая также серьезно пострадала в результате землетрясения в Измире.