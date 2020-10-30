В стране и мире Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире Кирилл Васин Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. © Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress Президент РФ Владимир Путин направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением в Измире. «Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Мощное землетрясение произошло в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос. Его магнитуду власти Турции оценили в 6,6. Оно вызвало значительные разрушения на греческих и турецких территориях. По предварительным данным, в Турции пострадал 321 человек, не менее 6 погибли. На греческом острове Самос спасатели обнаружили двоих детей, мальчик и девочка были раздавлены рухнувшей на них стеной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика