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Эксперт опроверг информацию об ажиотажном спросе на продукты у россиян

Кирилл Васин
18:08 30.10.2020
По словам Ионкина, по понятным причинам снизился трафик покупателей, при этом немного увеличился средний чек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Victor Lisitsyn, Globallookpress

Заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин в разговоре со «Звездой» опроверг информацию об ажиотажном спросе на продукты у россиян.

«Минпромтрог проводит несколько раз в неделю оперативные совещания с участием крупнейших торговых сетей, рынков, торговых центров. Сегодня было такое совещание, обсуждали эту новость. Попросили рассказать сети, что происходит на самом деле. Ни одна сеть не сказала о каких-то отклонениях. Никаких ажиотажных всплесков нет», - сказал Ионкин.

По его словам, по понятным причинам снизился трафик покупателей, при этом немного увеличился средний чек. Ионкин подчеркнул, что ничего особенного не происходит.

«Советую нашим гражданам не поддаваться панике. Весной был ажиотажный спрос, но он был купирован в течение нескольких дней. Товарные запасы достаточны, чтобы не было всплесков. Все идет в рутинном режиме», - заключил заместитель исполнительного директора АКОРТ.

Ранее в СМИ появилась информация, что россияне начали закупать продукты впрок в страхе перед новым карантином. Причем, как пишет издание, теперь граждане (12% опрошенных) стали  приобретать не только предметы первой необходимости, но и другие товары на случай, если власти решат закрыть непродовольственные магазины.

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