СМИ: угрожавший ножами полицейским мужчина задержан в Париже

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Париже задержан мужчина, вооруженный двумя ножами.

По данным СМИ, он вел себя агрессивно и угрожал полицейским. В ходе задержания никто не пострадал.

Ранее власти Франции призвали на службу в полицию 3,5 тысячи резервистов. Причина - нападение на церковь в Ницце, которое произошло 29 октября.