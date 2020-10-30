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СМИ: угрожавший ножами полицейским мужчина задержан в Париже

Кирилл Васин
19:01 30.10.2020
В ходе задержания никто не пострадал.
СМИ: угрожавший ножами полицейским мужчина задержан в Париже
© Фото: Luc Nobout, imago-images.de, Globallookpress

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Париже задержан мужчина, вооруженный двумя ножами.

По данным СМИ, он вел себя агрессивно и угрожал полицейским. В ходе задержания никто не пострадал.

Ранее власти Франции призвали на службу в полицию 3,5 тысячи резервистов. Причина - нападение на церковь в Ницце, которое произошло 29 октября.

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