Дети погибли после падения стены в результате землетрясения на греческом острове Самос

После землетрясения в Эгейском море на греческом острове Самос спасатели обнаружили двоих детей, мальчик и девочка были раздавлены рухнувшей на них стеной.

Помочь Греции уже пообещали власти Турции, которая тоже серьезно пострадала в результате землетрясения. Об этом сообщил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в пятницу.

«Мы готовы помочь Греции, если она в этом нуждается» - заключил глава Управления по связям администрации президента Турции.

Также он добавил, что не смотря на расхождения в политических взглядах, это происшествие напоминает о том, на сколько все близки.

Ранее турецкие спасатели вытащили 70 человек из-под завалов в турецком Измире. Число погибших возросло до 6 человек, ранены 257.

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море юго-западнее побережья турецкой провинции Измир и севернее греческого острова Самос. Его магнитуду власти Турции оценили в 6,6.