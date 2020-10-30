Мантуров заявил о сложностях с медкислородом в регионах

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что примерно в 20 регионах страны отмечаются сложности с медицинским кислородом, правительство работает над решением данного вопроса.

«У нас есть информация от нескольких регионов, таких около 20, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», - отметил Мантуров.

По его словам, в ручном режиме отрабатываются поставки кислорода в баллонах или в жидком виде. В решении задачи участвует Минздрав.

Ранее СМИ сообщили, что в городской больнице №20 Ростова-на-Дону 13 человек умерли от нехватки кислорода. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эту информацию.