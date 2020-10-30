Автомобиль на большой скорости влетел в группу людей на Майдане в Киеве

В Киеве на Майдане Незалежности водитель иномарки протаранил группу людей.

Как сообщили в патрульной полиции Киева на странице в Facebook, водитель наехал на ограничительные конусы, въехал на площадь и врезался в людей, после чего продолжил движение и протаранил четыре автомобиля на проезжей части.

В результате происшествия два человека погибли, еще трое получили травмы. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, водитель был трезв.