В стране и мире Спасатели вытащили 70 человек из-под завалов в турецком Измире Ирина Киселенко Землетрясение произошло в пятницу магнитудой 6,6 у берегов Сеферихисарского района Измира. © Видео: manisabsb, instagram © Фото: manisabsb, instagram Турецкие спасатели вытащили 70 человек из-под завалов в турецком Измире. Дома обрушились в результате мощного землетрясения, произошедшего ранее. Об этом сообщил губернатор провинции Явуз Селим Кешгер. Спасатели продолжают вести работы. В результате землетрясения в Измире число погибших возросло до шести человек, ранены, по последним данным, 202. Ранее Эрдоган заявил, что все ведомства и турецкие министерства приступили к ликвидации последствий землетрясения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика