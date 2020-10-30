Президент Таджикистана отправил в отставку правительство

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправил в отставку правительство страны.





«Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом», - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте президента.





По словам главы республики Эмомали Рахмона, правительство Таджикистана в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов пока продолжают выполнять своих обязанности до назначения новых членов правительства.

На должность президента Таджикистана Эмомали Рахмон вступил в пятницу на семилетний срок.

Выборы на пост главы государства состоялись 11 октября. Во время голосования было отмечено активное участие граждан и уже к середине дня порог явки избирателей превысил 50%. Эмомали Рахмон возглавляет страну с 1994 года.