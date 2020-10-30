Детский омбудсмен навестила в больнице жившего в лесу мальчика

Детский омбудсмен Анна Кузнецова приехала в больницу и пообщалась с мальчиком, который жил в подмосковном лесу. Об этом сообщается в официальном паблике омбудсмена.

Кузнецова сообщила, что анализы малыша в норме, о нем заботились. Она отметила, что мальчик скучает по отцу, передает РИА Новости.

Ребенка обнаружили в подмосковной Балашихе местные жители на детской площадке, куда он приходил поиграть из леса. В лесу мальчик жил с отцом в самодельной хижине. Ребенка отправили на обследование в больницу.

Делом заинтересовался Следственный комитет. Организована проверка.