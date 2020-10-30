Четыре человека погибли в результате землетрясения в Турции
Землетрясение произошло в пятницу магнитудой 6,6 у берегов Сеферихисарского района Измира.
© Фото: Mehmet Ozdogru, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Турции во время землетрясения в районе Измира погибло четыре человека и 120 ранены. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям (AFAD).
«В результате землетрясения магнитудой 6.6 в провинции Измир погибли 4 человека, 120 ранены», - говорится в сообщении.
Ранее Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к ликвидации последствий землетрясения.
Также сообщается, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, заявил о готовности помочь Турции на фоне землятресений в Измире.