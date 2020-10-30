В стране и мире «Мы приняли меры»: Эрдоган о землетрясении в Измире Кирилл Васин Из-за землетрясения в районах Борнова и Байраклы разрушены шесть жилых домов. © Фото: пресс-служба президента РФ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна сделала все необходимые шаги для помощи пострадавшим от землетрясения в Измире. «Всеми средствами мы поддерживаем наших граждан, пострадавших от землетрясения. Мы приняли меры, чтобы начать необходимую работу в регионе», - написал турецкий лидер на своей странице в Twitter. Как сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, из-за землетрясения в районах Борнова и Байраклы разрушены шесть жилых домов. Точной информации о пострадавших пока не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика