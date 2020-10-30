В Москве вручили награды детям, совершившим героические поступки в экстремальных ситуациях

В Совете Федерации состоялась церемония награждения и чествования детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Почти полторы сотни детей и подростков из всех уголков России получили медали «За проявленное мужество». Медали отправили в 57 регионов, где сенаторы, губернаторы и представители МЧС вручили их награжденным.

Председатель СФ Валентина Матвиенко поблагодарила ребят за их смелость и отзывчивость. Отдельное спасибо она передала родителям, бабушкам, дедушкам, учителям - всем тем, кто научил молодых людей быть неравнодушными, приходить на помощь людям и помогать ближним, говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.