Франция призвала более трех тысяч резервистов в полицию после теракта

Власти Франции призвали на службу в полицию 3,5 тысячи резервистов. Об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен. Причина - нападение на церковь в Ницце, которое произошло 29 октября.

«Совет обороны постановил усилить бдительность - 3,5 тысячи жандармов-резервистов призываются с понедельника», - приводит ТАСС слова Дарманена.

Нападение было совершено утром в четверг в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. Погибли три человека. Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Президент страны Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.