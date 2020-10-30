Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Женеве

В Женеве началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Переговоры начались в пятницу после полудня. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

«В Женеве стартовала встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым», - сообщила Нагдалян в своем Twitter.





Встреча назначала для обсуждения и решения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Армения и Азербайджан сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Попытки прекратить огонь были применены несколько раз, каждый раз Баку и Ереван продолжали обвинять друг друга.

Двадцать девятого октября президент России Владимир Путин посоветовал сторонам конфликта сесть за стол переговоров.