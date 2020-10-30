Акция «Колокол памяти» в память о жертвах политических репрессий прошла городах России

В России сразу в нескольких городах в память о жертвах политических репрессий прошла акция «Колокол памяти».

В Москве мероприятие состоялось у мемориала «Стена скорби», который открыли два года назад на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Участники акции возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи в память о жертвах.

В акции приняли участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев.