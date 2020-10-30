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Акция «Колокол памяти» в память о жертвах политических репрессий прошла городах России

Алексей Баранов
16:40 30.10.2020
Почтить память жертв репрессий можно было ударом в «Колокол памяти» — висящий на цепи кусок рельса с Соловецких островов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России сразу в нескольких городах в память о жертвах политических репрессий прошла акция «Колокол памяти». 

В Москве мероприятие состоялось у мемориала «Стена скорби», который открыли два года назад на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Участники акции возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи в память о жертвах.

В акции приняли участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев.

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