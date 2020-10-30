Акция «Колокол памяти» в память о жертвах политических репрессий прошла городах России
Почтить память жертв репрессий можно было ударом в «Колокол памяти» — висящий на цепи кусок рельса с Соловецких островов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В России сразу в нескольких городах в память о жертвах политических репрессий прошла акция «Колокол памяти».
В Москве мероприятие состоялось у мемориала «Стена скорби», который открыли два года назад на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Участники акции возложили цветы к мемориалу и зажгли свечи в память о жертвах.
В акции приняли участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев.