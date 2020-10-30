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Зеленского заподозрили в госперевороте на Украине

Ирина Киселенко
16:17 30.10.2020
Речь идет о законопроекте, который зарегистрировали ранее в Верховной раде.
Зеленского заподозрили в госперевороте на Украине
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress

В законопроекте президента Украины Владимира Зеленского увидели признаки государственного переворота, в котором сказано об увольнении текущего состава Конституционного суда. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил председатель КСУ Александр Тупицкий.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, 4288, у которого есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю», - сказал он.

Он отметил, что его удивило заявление Зеленского на вчерашнем заседании СНБО о том, что неизвестно, чего ждать от КСУ завтра.

«А должно быть известно? Наверное, есть желание создать новый Конституционный суд, который будет сообщать? Будут ли эти решения конституционными? Тяжело сказать», - добавил Тупицкий.

Также председатель КСУ заявил, что нужна встреча судей Конституционного суда с Владимиром Зеленским. Сообщает издание News.liga.net.

«Мы приглашаем его, или как он определится, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо устранить этот искусственный конфликт, он никому не нужен», - высказался Тупицкий.

Ранее у здания Конституционного суда прошла акция протеста из-за решения суда отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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