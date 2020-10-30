В стране и мире Не менее шести домов обрушились в результате землетрясения в турецком Измире Ирина Киселенко Землетрясение глубиной 16,5 километра ощущалось и в соседних провинциях, включая Стамбул. © Видео: @GizliAjandam, @solcugazete, Twitter © Фото: GizliAjandam, twitter Землетрясение произошло в пятницу магнитудой 6,6 у берегов сеферихисарского района Измира. Как уточнили в МВД Турции, в Измире обрушились не менее шести домов. Ведомство в настоящее время не располагает информацией о жертвах или пострадавших.



Жителей Турции просят не входить в разрушенные здания. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на местное правительство.



Информация о жертвах и пострадавших уточняется.



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