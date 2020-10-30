Паника, крики, разрушения: момент землетрясения попал на видео
Информация о пострадавших уточняется.
© Видео: @GizliAjandam, @solcugazete, Twitter © Фото: @GizliAjandam, @solcugazete, Twitter
Землетрясение в Эгейском море привело к разрушению домов в провинции Измир на западе Турции. Очаг залегал на глубине 10 километров. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Очевидцы случившегося выкладывают страшные кадры в Сеть. На видео дома складываются как картонки на глазах у местных жителей, людей охватывают паника и страх.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.