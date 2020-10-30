В стране и мире «Не дождетесь»: Лукашенко заявил, что не собирается уходить из политики Лина Давыдова Президент Белоруссии выразил готовность и на пенсии «послужить государству и народу». © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует уходить из политики. «Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент», - сказал глава государства, добавив, что и на пенсии готов послужить государству и народу. Кроме того, Лукашенко объявил, что не планирует бежать из страны. «Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», - приводит его слова БелТа. Ранее Александр Лукашенко произвел ряд перестановок в силовом блоке и заявил о необходимости создать народные дружины, привлекая их в ряды бывших военнослужащих с возможностью предоставления им оружия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика