Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

По территории Европы с высокой скоростью распространяется новая разновидность COVID-19, ранее зарегистрированная у испанских рабочих. Как отмечают ученые из Швейцарии и Испании, она стала причиной большей части новых случаев коронавирусной инфекции.

Впервые обнаруженный в июне в Испании, вирус нового типа распространился в Ирландии, Швейцарии, Норвегии, Нидерландах, Латвии, Франции и Великобритании и некоторых других странах. Разновидность вируса, обозначаемая 20A.EU1, как отмечают специалисты, имеет невиданные ранее темпы распространения. Ознакомительная статья с результатами исследования была опубликован на medrxiv.

По указанию генетика из Базельского университета Эммы Ходкрофт, стоящей во главе исследования, в настоящее время нет доказательств, что необычная динамика данного варианта коронавируса является результатом мутации. Кроме того, она отметила, что меры по ограничению распространения COVID-19, похоже, оказались недостаточными, а поведение отдыхающий было излишне рискованным. Об этом пишет Financial Times.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия приняла решение выделить 220 миллионов евро для транспортировки больных коронавирусной инфекцией между государствами ЕС.