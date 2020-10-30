Добровинский заявил, что лишение статуса адвоката не повлияет на его работу

Юрист Александр Добровинский сообщил, что лишение адвокатского статуса никак не скажется на его работе. Поэтому он продолжит свою юридическую деятельность, которой, по его словам, успешно занимался и раньше.

Он объясняет, что занимается в основном гражданскими делами.

«Формальное наличие адвокатского статуса дает возможность участвовать в уголовных делах, для ведения гражданских дел: бракоразводных процессов, споров о детях и имуществе, чести и достоинстве "корочка" адвоката не нужна», - говорит правозащитник.

В бюро «Добровинский и партнеры» также не будет каких-либо изменений, поэтому его владелец будет и дальше работать там над делами, которые уже вел. Как заметил Александр Добровинский, «отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму».

Юриста лишили права на занятие адвокатской деятельностью, поскольку он умышленно нарушил статью Кодекса профессиональной этики во время работы над процессом актера Михаила Ефремова, в которой представлял сторону потерпевших. В результате, уточнили представители Адвокатской палаты столицы, правозащитник подорвал доверие к нему и к адвокатуре.