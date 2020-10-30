В США показали испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Ракету запустили с авиабазы Ванденберг. Она не была оснащена ядерным зарядом.
© Видео: @AirForceGlobalStrikeCommand, Facebook © Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
Соединенные Штаты Америки провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщило Командование глобальных ударов ВВС США, выложив видео испытаний на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, как ракета с яркой вспышкой покинула пусковую шахту и взмыла в ночное небо, оставляя за собой яркий след.
Ракету запустили с авиабазы Ванденберг. Она не была оснащена ядерным зарядом. Цель пуска - проверка готовности оборудования.
США часто проводят тестовые запуски МБР Minuteman III. Предыдущий пуск состоялся в начале сентября.