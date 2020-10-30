Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Карабахе
Также обсуждались трагические события в Европе и другие вопросы.
© Фото: ТРК "Звезда"
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
|
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Карабахе
Также обсуждались трагические события в Европе и другие вопросы.
© Фото: ТРК "Звезда"
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ДPУГИХ CMИ
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