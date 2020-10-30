«Чтобы комар носа не подточил»: Лукашенко поручил силовикам «красиво» реагировать на протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с коллективом МВД республики поручил силовикам реагировать на действия оппозиции «красиво, чтобы комар носа не подточил».

Глава государства подчеркнул, что организаторы и участники беспорядков уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, «подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией».

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему, - я уже замечание делал генералам, - он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность», - цитирует Лукашенко «БелТА».



Президент добавил, что победит только тот, кто имеет железную волю и терпение.