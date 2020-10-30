Разрывы петард, едкий дым и скандирование толпы: как прошел протест у здания Конституционного суда в Киеве

На акции протеста у Конституционного суда Украины участники забросали внутренний двор здания фаерами и шумовыми гранатами. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как сотни человек стоят у здания суда, у одного из них в руках горящий фаер. В это же время из внутреннего двора начинает валить черный густой дым, из-за брошенных петард ранее. Протестанты начинают подкидывать пиротехнику снова и снова, после чего начинает фонтанировать белый дым.

На данный момент у здания КСУ дежурят сотрудники экстренных служб. Движение по проезжей части перекрыто.

Митинг был организован в связи с решением КСУ признать неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции, в частности, отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование.