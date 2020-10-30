Песков: нехватка врачей ощущается везде, зарплаты медиков должны быть в приоритете

В связи с эпидемией коронавируса российские врачи работают по-настоящему в экстремальных условиях, рискуя своими жизнями и проявляя абсолютный героизм. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что нехватка медиков сейчас ощущается везде. Поэтому медицинским работникам нужно каждый раз говорить большое спасибо.

«Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», - отметил Песков.

Представитель Кремля прокомментировал вопрос о том, что некоторые регионы «переманивают» врачей для борьбы с COVID-19 из более бедных субъектов за счет выгодных зарплат.