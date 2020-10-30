В стране и мире Разъяренная толпа закидала петардами и дымовыми шашками здание Конституционного суда в Киеве Светлана Головина Видео было опубликовано очевидцами в Сети. © Фото: shevchenko_yevhen, Instagram Участники протеста забросали здание и внутренний двор Конституционного суда Украины пиротехникой. Видео было опубликовано очевидцами в Сети. На кадрах видно, как кто-то из участников митинга кинул во внутренний двор суда петарду, после чего всю территорию затянуло черным и серым густым «смогом». Также были установлены несколько дымовых шашек, из которых фонтанирует оранжевый дым.



Митинг был организован в связи с решением КСУ признать неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции, в частности, отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика