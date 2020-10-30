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Нападение в Ницце: почему церкви Франции залиты кровью

Дмитрий Маслак
01:31 30.10.2020
В Кремле назвали произошедшую трагедию «циничным и жестоким преступлением».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serge Haouzi XinHua Globallookpress

Полиция Франции сообщила об аресте преступника, напавшего с ножом на посетителей храма Нотр-Дам в Ницце - один из главных христианских соборов не только Франции, но и Европы. Фото преступника опубликовала газета Le Monde. Сообщается, что власти страны уже установили личность преступника – 21-летний выходец из Туниса Ибрагим Аль-Исауи всего 2 недели назад прибыл во Францию из Италии.

Ранее сообщалось, что утром 29 октября преступник ворвался с ножом в церковь и напал на посетителей. В ходе нападения погибло три человека, включая священника церкви, которого террорист обезглавил.

По словам старшего священника центрального округа Ниццы Гила Флорини, о готовящемся теракте предупреждали в течение нескольких дней до случившейся трагедии. Некоторые связывают это нападение с приближающим христианским праздником мертвых.

На данный момент полиция разминирует подозрительные предметы в районе собора. Следствие выясняет детали биографии нападавшего и работает с родственниками погибших. Сообщается, что среди жертв граждан России нет. В правительстве Франции сообщили, что намерены временно закрыть все христианские церкви в стране – во избежание новых нападений

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования президенту Макрону и всему французскому народу.

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества» - говорится в официальном сообщении Кремля.

О нападении высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, произошедшее в Ницце это «абсолютно ужасающая трагедия».

Нападение в Ницце было не единственным. Спустя 3 часа произошли еще три – в Авиньоне преступник с ножом атаковал полицейских и был ликвидирован. Практически одновременно с событиями в Авиньоне ранили ножом сотрудника охраны французского консульства в Саудовской Аравии - преступник задержан. И еще один террорист, планировавший нападение, задержан во французском Лионе. После всех этих атак в республике правительство ввело план по противодействию терроризму.

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