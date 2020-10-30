В стране и мире В Млечном Пути нашли планету-изгой Светлана Головина По словам специалистов, подобные планеты бесконечно блуждают между звездами. © Фото: ESA В ходе исследования межзвездного пространства астрономы открыли планету-изгой размером с Землю. «Первые сигналы от гравитационной микролинзы показали, что свет далекой звезды искривляет небольшой объект, планета OGLE-2016-BLG-1928 размером с Марс или Землю», - говорится в материале Astrophysical Journal Letters. Особенностью планеты является то, что она бесконечно блуждает между звездами, из-за чего ее исследование затруднительно. По словам специалистов, появление таких планет пока неизвестно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика