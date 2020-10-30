В Млечном Пути нашли планету-изгой
По словам специалистов, подобные планеты бесконечно блуждают между звездами.
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В ходе исследования межзвездного пространства астрономы открыли планету-изгой размером с Землю.
«Первые сигналы от гравитационной микролинзы показали, что свет далекой звезды искривляет небольшой объект, планета OGLE-2016-BLG-1928 размером с Марс или Землю», - говорится в материале Astrophysical Journal Letters.
Особенностью планеты является то, что она бесконечно блуждает между звездами, из-за чего ее исследование затруднительно.
По словам специалистов, появление таких планет пока неизвестно.