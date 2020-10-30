Власти назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве

Вакцина от коронавируса для массовой вакцинации поступит в московские клиники в течение ближайшего месяца. Для проведения данной процедуры в медицинских учреждениях уже сейчас начали создавать специальные кабинеты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы готовимся к тому, что вакцину можно будет масштабно внедрять в гражданский оборот и прививать всех желающих москвичей. Пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем по городу крупную сеть прививочных кабинетов специально для вакцинации», - сказала Ракова в эфире канала «Россия 24».

Заместитель мэра добавила, что заниматься самолечением недопустимо. В Москве имеется достаточный запас средств для лечения коронавируса, при этом лекарства пациенты не должны искать сами в аптеках. Их можно получать бесплатно по направлению врача.